Не хочу сказать, что моя бывшая была толстой... но моему матрасу с эффектом памяти потребовался год, чтобы забыть её

- Можно подумать, что в советское время ты лучше жил? - Лучше: обут, одет, накормлен, не работал и целый день с девчонками беззаботно тусовался …в детском саду! (С женского форума) — Ваш мужчина Вам сказал: “Я тебя люблю“ до cекcа или после? — Для.