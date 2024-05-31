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Не хочу сказать, что моя бывшая была толстой... но моему матрасу с эффектом памяти потребовался год, чтобы забыть её

Не хочу сказать, что моя бывшая была толстой... но моему матрасу с эффектом памяти потребовался год, чтобы забыть её

- Можно подумать, что в советское время ты лучше жил? - Лучше: обут, одет, накормлен, не работал и целый день с девчонками беззаботно тусовался …в детском саду! (С женского форума) — Ваш мужчина Вам сказал: “Я тебя люблю“ до cекcа или после? — Для.

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