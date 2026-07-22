Супружескую пару из Румынии арестовали за торговлю органами в Германии

В Германии расследуют дело о принудительной пересадке почки, пишет Bild. По данным прокуратуры, супружеская пара из Румынии удерживала соотечественника: забрала у него документы, ограничила связь с семьёй и угрозами заставила согласиться на операцию по пересадке почки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии