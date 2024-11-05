Пленный рассказал о тяжелых условиях для заключенных на Украине

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Мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов заявил, что заключенным в стране создают «невыносимые условия», чтобы отправить их на фронт.