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Пленный рассказал о тяжелых условиях для заключенных на Украине

Пленный рассказал о тяжелых условиях для заключенных на Украине

Мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов заявил, что заключенным в стране создают «невыносимые условия», чтобы отправить их на фронт.

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