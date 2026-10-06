🎭 Центр детского театрального искусства в Крыму готов на 89% Сейчас в здании монтируют гипсовый декор, готовят большую сцену к установке профессионального оборудования и заканчивают чистовую отделку.
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