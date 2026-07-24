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Маргарита Суханкина отсудила у основателя «Миража» права на хиты и 8 млн рублей

Маргарита Суханкина отсудила у основателя «Миража» права на хиты и 8 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы встал на сторону солистки легендарной группы «Мираж». Маргарита Суханкина добилась полного запрета для продюсера Андрея Литягина распоряжаться правами почти на три десятка культовых песен и взыскала с него многомиллионную компенсацию.

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