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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дирк Новицки о своей гипотетической игре против Луки Дончича: «Это противостояние с большим количеством очков и минимумом удачных защитных действий»

Шакил О’Нил в своем подкасте поинтересовался мнением легендарного форварда «Далласа» о его шансах, во времена лучшей формы, в игре 1 на 1 против Луки Дончича.

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