Медведев: к Мерцу никто не приедет ни на день рождения, ни на поминки

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу никто не приедет ни на день рождения, ни на поминки.
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