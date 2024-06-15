В Ивановской области изъяли крупную партию наркотиков у граждан Узбекистана

Транзитных курьеров задержали на автодороге Иваново-Родники.На 51 километре автомобильной дороги Иваново-Родники правоохранители задержали двух граждан Узбекистана, в машине которых обнаружили крупную партию наркотиков.
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