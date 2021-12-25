Юрий Селиванов: Госдепартамент при троне Вельзевула

Когда общаешься с сатаной, не стоит рассчитывать на то, что он будет правдив, совестлив и чрезмерно озабочен торжеством справедливости В своем недавнем выступлении перед высшим командным составом Вооруженных Сил РФ Президент России Владимир Путин в предельно жестких выражениях отозвался о проводимой Западом на протяжении многих лет политике систематического обмана России и введения в заблуждение мирового общественного мнения: «Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем.