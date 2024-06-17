К лишению свободы приговорили двоих черных лесорубов

Под Новосибирском осудили двух местных жителей, незаконно спиливших семь берез. Купинский районный суд Новосибирской области признал пару черных лесорубов виновными по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).