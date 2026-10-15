Перспективы развития физкультуры и спорта в селе Аксарка обсудили во время рабочей поездки директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александра Кусенко и депутат Законодательного собрания округа Татьяна Бучкова, сообщили на странице департамента в МАХ.
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