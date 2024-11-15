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Трамп номинировал губернатора Бергама на пост министра внутренних дел США

Трамп номинировал губернатора Бергама на пост министра внутренних дел США

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил о намерении назначить миллиардера и губернатора Северной Дакоты Дуга Бергама на должность министра внутренних дел, а также на пост главы недавно созданного национального совета по энергетике.

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