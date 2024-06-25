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Белгородская область подверглась массированным атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет Вооруженных сил Украины

Белгородская область подверглась массированным атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по населенным пунктам в Белгородской области. В результате атаки с использованием шести беспилотников был нанесен ущерб городскому округу Яковлевский, ранения получили два человека - мужчина и женщина.

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