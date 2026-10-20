Путина на исправления всех безобразий не напасешься, а его рьяные «бояре» оптимизируют только собственные удобства Сергей Аксёнов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Администрация Канского района Красноярского края потребовала объяснительную записку от учителя географии Геннадия Ощепкова из-за того, что он бесплатно ведёт уроки для восьмиклассников деревни Тайна (ударение на последнем слоге), которых, не спрашивая, перевели в другую школу, расположенную в 12 километрах от дома.
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Хотели "свободы" и дерьмократии - кушайте. Настоящий образованный человек очень неудобен для власти (современное "образование" в расчёт не принимается, читать-писать в своё время научили даже обезьяну, которая всё равно не стала человеком). Вот отсюда и берутся истоки чиновьечьего рвения.
Уповать надо не на президента. У него и так дел невпроворот. Надо самим не лениться и прилагать максимум усилий, и требовать от местных чиновников надлежащей работы. Так что. ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!
Это чиновничий беспредел. Пора ВВП обратить на это внимание и повысить спрос с каждого чинуши за его "подвиги", вплоть до уголовного наказания за развал коренных устоев России.
По Конституции власть принадлежит народу. Чиновная масса всё сделала для того , чтобы отстранить народ от власти и узурпировать её. Не пора ли народу задуматься...
Поддерживаю географа.Уважение и почёт ему от всей души Пока есть такие люди ,страна выстоит любых либералов и оптимизаторов.
При царе в каждом селе были церкви,но не было школ и ФАПов. Пришла советская власть в селах появились школы и ФАПы. Пришла "демократия" и в селах опять появились церкви,но начали исчезать школы и ФАПы..............
А географ молодец, "глобус не пропил", а стал с его помощью учить неприкаянных детей. Учить знанию своей страны. А у большинства чиновников этих знаний нет, поэтому они "путают" Россию то с США, то Мелкобританией, то еще хрен ее знает с чем. Девиз многих чинуш - родина там, где глубже.
Неужто реально сбывается мечта либероида Грефа, что большинству детей достаточно только три класса образования. А чиновники что? Их главная забота- забота о собственной заднице, а не о судьбах страны и ее детей.