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MacRumors: Apple покажет базовый iPad 11 и iPad mini 7 не раньше конца 2024 года

MacRumors: Apple покажет базовый iPad 11 и iPad mini 7 не раньше конца 2024 года

Многих поклонников Apple давно интересуют возможные обновления базового iPad и iPad mini, поэтому в своем очередном информационном бюллетене Power On известный инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман поделился некоторой информацией о них.

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