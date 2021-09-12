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Работу уссурийской котельной приостановят на 15 дней

Работу уссурийской котельной приостановят на 15 дней

В Уссурийске в связи с плановой подготовкой округа к началу отопительного сезона АО "УПТС" остановит работу котельной №36.

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