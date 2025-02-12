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Обменяем недра на помощь США. Все равно земля под Россией – Кулеба

Для Украины сейчас выгодно предоставить США доступ к редкоземельным ископаемым в обмен на оружие. Об этом в эфире телеканала «DW» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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