В Тверской области продолжается работа по проведению исследований в области плодородия земель сельхозназначения

На территории Тверской области на 2024 год план Россельхознадзора по исследованиям в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения установлен в 550 единиц, из них 472 исследования – в области плодородия почв и 78 исследований приходится на исследования по определению уровня техногенного загрязнения.