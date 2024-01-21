Назван срок снижения цен на жилье

Квартиры на вторичном рынке могут подешеветь через несколько месяцев на фоне низкого спроса. В «Авито Недвижимости» заявили, что спрос на «вторичку» снизился на 35 процентов из-за подорожавшей ипотеки и ключевой ставки ЦБ, которая остается высокой.