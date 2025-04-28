Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ под Курском

Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые принимали участие в разгроме украинских формирований в приграничных районах Курской области.
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