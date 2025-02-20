Трамп заявил, что Си Цзиньпин может нанести визит в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может нанести визит в США. Кроме того, политик выразил уверенность в возможности заключения новой торговой сделки с Китаем, добавив, что с китайским лидером у него хорошие отношения.