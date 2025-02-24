Red Dead Redemption 2, Elden Ring и Fallout 4 стали самыми популярными одиночными играми на кон...

Red Dead Redemption 2, Elden Ring и Fallout 4 стали самыми популярными одиночными играми на консолях в 2024 годуНесмотря на доминирование многопользовательских проектов в игровом пространстве, в 2024 году в топах самых популярных игр на PlayStation и Xbox оказались и одиночные тайтлы.