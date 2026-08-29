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Бывший премьер Польши примет участие в акциях памяти жертв УПА*

Бывший премьер Польши примет участие в акциях памяти жертв УПА*

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий и другие члены его политического объединения «Развитие плюс» примут на Украине участие в акциях памяти жертв УПА*.

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