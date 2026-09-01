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Еврокомиссия даст городам право ограничивать Airbnb

Европейская комиссия готовит «Закон о доступном жилье», который установит критерии для введения городами и регионами соразмерных ограничений на краткосрочную аренду, в том числе через Airbnb.

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