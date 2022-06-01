Сможете ли вы набрать в этом тесте про детей 11/11? — ТЕСТ

Сможете ли вы набрать в этом тесте про детей 11/11? — ТЕСТ

Первый день лета традиционно начинается с Международного Дня защиты детей. ИА UssurMedia решило проверить, что вы знаете об этом празднике, и хорошо ли вы разбираетесь в детях.

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