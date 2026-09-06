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Сенатор Шейкин рассказал о мошенничестве с письмами «бухгалтеров» о росте зарплат

Сенатор Шейкин рассказал о мошенничестве с письмами «бухгалтеров» о росте зарплат

Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые письма якобы из бухгалтерии о повышении зарплат. Об этом 6 сентября рассказал член Совфеда, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики Артём Шейкин.

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