Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР и Росгвардии в ходе совместных действий выявили в Мариуполе иностранного гражданина, который причастен к организации канала незаконной миграции на территорию республики.
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