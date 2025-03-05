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Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе

Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР и Росгвардии в ходе совместных действий выявили в Мариуполе иностранного гражданина, который причастен к организации канала незаконной миграции на территорию республики.

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АндрейБорков
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