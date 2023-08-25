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Балицкий рассказал о применении Киевом БПЛА для атак на ЗАЭС

Балицкий рассказал о применении Киевом БПЛА для атак на ЗАЭС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 25 августа, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не используют артиллерию, однако применяют беспилотники.

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