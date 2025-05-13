В двух регионах России комары могут заразить лихорадкой Западного Нила

Врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова предупредила, что жители Поволжья и центральной части России рискуют заразиться лихорадкой Западного Нила от комаров и других насекомых.
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