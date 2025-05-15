В Казахстане ограничили доступ к ChatGPT для некоторых пользователей

В Казахстане не все смогут пользоваться популярной нейросетью ChatGPT. Об этом рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин, передает корреспондент Tengrinews.
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