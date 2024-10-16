JP Morgan прогнозирует сильный” рынок криптовалют в своем отчете на 2025-й год

JPMorgan прогнозирует рост криптовалют в 2025 году. Аналитики банка в своем отчете связывают этот оптимистичный прогноз с несколькими факторами, включая: Возможная победа Трампа: Политика Трампа может способствовать росту инфляции и девальвации валют, что, в свою очередь, увеличит спрос на золото и Биткоин как защитные активы.