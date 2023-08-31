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Карякин о Есипенко: «Можно сказать, это единственный шахматист, который не поменяет гражданство в ближайшее время»

Есипенко – 21 год, он занимает 56-е место в рейтинге ФИДЕ. «Насколько я понимаю, Федерация шахмат России сейчас поддерживает Андрея Есипенко.

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