Певица Лариса Долина может заработать больше 11 млн рублей за юбилейные концерты

Организаторы концертов певицы Ларисы Долиной смогут заработать около 11,1 млн рублей за проведение ее юбилейных шоу в российских городах.
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Неужели кто-то пойдет на ее концерты?