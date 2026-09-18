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Сергей Кириенко и Сергей Кравцов дали старт Всероссийскому форуму «Время дошкольного образования»

Сергей Кириенко и Сергей Кравцов дали старт Всероссийскому форуму «Время дошкольного образования»

Всероссийский форум работников дошкольного образования «Время дошкольного образования» стартовал 18 сентября в Московском концертном зале «Зарядье».

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