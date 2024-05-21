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Во Франции поддержали решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху

Во Франции поддержали решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху

Франция поддержала МУС, чей прокурор будет добиваться ордера на арест Нетаньяху Во Франции заявили о поддержке Международного уголовного суда (МУС), чей главный прокурор Карим Хан будет добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны страны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

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