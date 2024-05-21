Во Франции поддержали решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху

Франция поддержала МУС, чей прокурор будет добиваться ордера на арест Нетаньяху Во Франции заявили о поддержке Международного уголовного суда (МУС), чей главный прокурор Карим Хан будет добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны страны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.