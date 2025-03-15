«Шагни вперед»: Человек живет так, как он танцует

Французская лента «Шагни вперед» Седрика Клапиша, автора «Испанки» и «Русских матрешек» — фильм с лирическим сюжетом, лишенный отрицательных героев и мучительных драм, который рассказывает историю о возрождении балерины после травмы и воспевает танцевальное искусство всеми доступными кино способами.