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«Шагни вперед»: Человек живет так, как он танцует

«Шагни вперед»: Человек живет так, как он танцует

Французская лента «Шагни вперед» Седрика Клапиша, автора «Испанки» и «Русских матрешек» — фильм с лирическим сюжетом, лишенный отрицательных героев и мучительных драм, который рассказывает историю о возрождении балерины после травмы и воспевает танцевальное искусство всеми доступными кино способами.

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