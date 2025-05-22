В Крыму живут подростки-бизнесмены. Это 15-16-летние студенты техникумов и колледжей, рассказала РИА Новости Крым окружной представитель по Южному федеральному округу сообщества молодых предпринимателей от Росмолодежь Алена Барабан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии