Олигархи Рублевки пояснили, из-за чего объявили бойкот Пугачевой и Галкину

Олигархи Рублевки, которые ранее неоднократно приглашали певицу Аллу Пугачеву и комика Максима Галкина* выступить в их домах на частных вечеринках, объяснили, почему после отъезда этой пары из России крупные бизнесмены считают их «токсичными артистами» и никогда не станут приглашать на свои праздники.