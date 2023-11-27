Олигархи Рублевки пояснили, из-за чего объявили бойкот Пугачевой и Галкину

Олигархи Рублевки, которые ранее неоднократно приглашали певицу Аллу Пугачеву и комика Максима Галкина* выступить в их домах на частных вечеринках, объяснили, почему после отъезда этой пары из России крупные бизнесмены считают их «токсичными артистами» и никогда не станут приглашать на свои праздники.
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