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Царьград

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"Кто не поверил — лежат в Судже". Военкор объяснил, почему все пленные говорят одно и то же

"Кто не поверил — лежат в Судже". Военкор объяснил, почему все пленные говорят одно и то же

"Отправили насильно", "ни в кого не стрелял", "бросили свои". Военкор Александр Сладков объяснил, почему все пленные всушники рассказывают одни и те же истории.

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