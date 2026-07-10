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ЦБ повысил курс доллара на 11 июля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 11 июля 2026 года. Курс доллара вырос до 76,66 рубля, когда на 10 июля он составлял 75,93 рубля Курс евро составил 87,66 рубля, ранее он был 86,59 рубля.

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