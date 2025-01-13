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  • Амара Карпова
    Скорей всего ответки не будет😭позорище🤮Украинские дроны ...
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    Безнаказанность порождает вседозволенность🤬...терпим же...потому что мы не такие🥲🤬"Их ужасно много"...
  • Игорь Васиков
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Нижегородский врач развеяла популярный миф об аллергии на холод

Нижегородский врач развеяла популярный миф об аллергии на холод

Варенова утверждает, что аллергии на холод просто не существуетДерматолог Татьяна Варенова специально для телеграм-канала "Бокал прессека" рассказала об аллергии на холод.

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