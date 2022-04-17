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В преддверии Дня ветеранов органов внутренних дел в УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие

17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации. В преддверии праздника в региональном УМВД состоялось торжественное мероприятие.

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