В Госдуме предложили создать курсы по семейным ценностям для студентов

Известия/Андрей Эрштрем Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением учредить для студентов вузов курсы по семейным ценностям под названием "Институт семьи", сообщили в РИА Новости.
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