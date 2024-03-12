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В Госдуме предложили создать курсы по семейным ценностям для студентов

В Госдуме предложили создать курсы по семейным ценностям для студентов

Известия/Андрей Эрштрем Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением учредить для студентов вузов курсы по семейным ценностям под названием "Институт семьи", сообщили в РИА Новости.

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