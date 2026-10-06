Что же не так с нашими храмами? Ответ найден. Здравствуйте, дорогие друзья! В этой статье будет общий анализ храмов и монастырей, посещённых в 2018 году и так же, я постараюсь ответить на вопрос, и покажу, что же именно не так, с нашими храмами и монастырями.