Что же не так с нашими храмами? Ответ найден. Здравствуйте, дорогие друзья! В этой статье будет общий анализ храмов и монастырей, посещённых в 2018 году и так же, я постараюсь ответить на вопрос, и покажу, что же именно не так, с нашими храмами и монастырями.
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