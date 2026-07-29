В Жуковском Калужской области раскрыта нарколаборатория в жилом доме

Изъято более 900 граммов наркотического вещества, дело взято прокуратурой на особый контроль.В Жуковском муниципальном округе Калужской области сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории, располагавшейся в квартире многоквартирного дома.
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