Набиуллина: повышать ставку надо было ещё весной

Ключевую ставку могут вновь поднять в феврале 2025 года.фото: vk.com/duma--> Центробанку следовало раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и начать поднимать ключевую ставку ещё весной.
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