Аномальные морозы угрожают Якутии, Чукотке и Магаданской области — рассказываем, насколько критично похолодание, какие риски несёт для жителей и инфраструктуры и что прогнозируют синоптики в ближайшие дни.
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