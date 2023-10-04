Таджиков им уже мало: бизнес потребовал везти в Россию вьетнамцев и корейцев

Борис Виленский

Вьетнамцы и корейцы жёстко дисциплинированные. Приедут, поработают, уедут, а вот с нашими азиатами большие проблемы. Они наглые, мафиозные, преступные, эти не уедут, а постараются зацепиться за нашу землю, наплодиться и выживать русских. Они уже оккупировали Подмосковье и в других городах их армии. Это мина замедленного действия.