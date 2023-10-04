Мало вам было таджиков? Скоро получите всю Азию, вплоть до афганцев! Этого прямым текстом требует российский бизнес через своих представителей.
Таджиков им уже мало: бизнес потребовал везти в Россию вьетнамцев и корейцев
Комментарии
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Борис Виленский
Вьетнамцы и корейцы жёстко дисциплинированные. Приедут, поработают, уедут, а вот с нашими азиатами большие проблемы. Они наглые, мафиозные, преступные, эти не уедут, а постараются зацепиться за нашу землю, наплодиться и выживать русских. Они уже оккупировали Подмосковье и в других городах их армии. Это мина замедленного действия.
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2 час.
сР
сергей Русский
не надейтесь,что уедут.пока не "наши" азиаты будут общаться с "нашими" они станут такими же
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10 мин.
ВО
Виктор Окунев
Заставить этих отвечать за каждого гастарбайтера.
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7 мин.
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