Таджиков им уже мало: бизнес потребовал везти в Россию вьетнамцев и корейцев

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Комментарии
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Борис Виленский
Вьетнамцы и корейцы жёстко дисциплинированные. Приедут, поработают, уедут, а вот с нашими азиатами большие проблемы. Они наглые, мафиозные, преступные, эти не уедут, а постараются зацепиться за нашу землю, наплодиться и выживать русских. Они уже оккупировали Подмосковье и в других городах их армии. Это мина замедленного действия.
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2 час.
сР
сергей Русский
не надейтесь,что уедут.пока не &quot;наши&quot; азиаты будут общаться с &quot;нашими&quot; они станут такими же
Ответить
10 мин.
ВО
Виктор Окунев
Заставить этих отвечать за каждого гастарбайтера.
Ответить
7 мин.

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