От пулевых ранений террористов умер белорус, охранявший "Крокус Сити Холл"

В больнице им. Боткина умер второй гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в Подмосковье.Посольство Белоруссии в Москве сообщило о гибели гражданина своей республики Алима Кошеварова 1981 года рождения, работавшего в здании Крокус Сити Холл" охранником.