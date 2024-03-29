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От пулевых ранений террористов умер белорус, охранявший "Крокус Сити Холл"

От пулевых ранений террористов умер белорус, охранявший "Крокус Сити Холл"

В больнице им. Боткина умер второй гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в Подмосковье.Посольство Белоруссии в Москве сообщило о гибели гражданина своей республики Алима Кошеварова 1981 года рождения, работавшего в здании Крокус Сити Холл" охранником.

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