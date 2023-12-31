Что означает антироссийский жест Аргентины

Аргентина официально подтвердила отказ от намерения присоединиться к БРИКС @ Ministry of Economy Russia/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия.
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